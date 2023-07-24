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WSJ: Кремль перехитрил Запад и продаёт нефть по ценам выше установленных

24 июля 2023 09:05
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Россия в последние дни добилась определенных успехов на мировом рынке нефти, реализуя ее по ценам, превышающим те, что установлены Западом. Об этом пишет издание, сообщает РИА Новости. 

В отчете компании Argus Media, предоставляющей данные о сырьевых товарах, отмечается, что цена на основной сорт нефти Urals впервые с декабря 2022 года, когда были введены новые санкции со стороны США и их союзников, преодолела отметку в 60 долларов за баррель. Это говорит о том, что России удается частично справиться с введенными ограничениями и укрепить свое влияние на мировых нефтяных рынках.

# Международная политика

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