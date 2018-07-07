Прямой эфир

В Канаде три видеоблогера упали с водопада. Молодые люди погибли

07 июля 2018 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. В Канаде погибли три популярных видеоблогера. Девушка и два парня упали с водопада Шеннон Фолс.  

Как сообщает Globe and Mail, днём 3 июля полицейские достали из воды тела трёх туристов. В дальнейшем выяснилось, что молодые люди были на вершине водопада. В определённый момент девушка поскользнулась, парни попытались спасти её, но не смогли и тоже упали.  

О том, что погибшими оказались видеоблогеры Райкер Гэмбл, Алексей Лях и Меган Скрейпер, сообщили участники проекта о путешествиях «High On Life» на YouTube-канале. Они опубликовали видео, в котором рассказали о гибели друзей.  

В Канаде три видеоблогера упали с водопада. Молодые люди погибли-1

Фото: instagram.com/rykergamble  

«Нет слов, которыми можно облегчить те боль и опустошение, которые мы все сейчас испытываем», – говорится в видеосообщении.  

Жители Ванкувера Гэмбл и Лях, а также их школьный друг Паркер Хюсер создали «High On Life» в 2012 году. Сейчас у проекта более 500 тысяч подписчиков на YouTube-канале и более миллиона – в Instagram.  

Зимой прошлого года погиб руфер из Китая.  

26-летний парень упал с 62-этажного здания – подробнее здесь.  

# Экстрим

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с 78-летием
06 июля 2018 19:32

Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с 78-летием

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения
06 июля 2018 17:26

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения

Микроавтобус оказался зажат между фурами. Новые подробности жуткой аварии под Смоленском, в которой погибли два белоруса
06 июля 2018 13:58

Микроавтобус оказался зажат между фурами. Новые подробности жуткой аварии под Смоленском, в которой погибли два белоруса