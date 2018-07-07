В Канаде три видеоблогера упали с водопада. Молодые люди погибли

Новости Канады. В Канаде погибли три популярных видеоблогера. Девушка и два парня упали с водопада Шеннон Фолс.

Как сообщает Globe and Mail, днём 3 июля полицейские достали из воды тела трёх туристов. В дальнейшем выяснилось, что молодые люди были на вершине водопада. В определённый момент девушка поскользнулась, парни попытались спасти её, но не смогли и тоже упали.

О том, что погибшими оказались видеоблогеры Райкер Гэмбл, Алексей Лях и Меган Скрейпер, сообщили участники проекта о путешествиях «High On Life» на YouTube-канале. Они опубликовали видео, в котором рассказали о гибели друзей.