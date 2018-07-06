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Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с 78-летием

06 июля 2018 19:32
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Новости Беларуси. День рождения отмечает Президент Казахстана. С 78-летием Нурсултана Назарбаева поздравил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране высоко ценят личный вклад Назарбаева в укреплении стратегического характера двухсторонних отношений. Нурсултан Назарбаев стал Президентом Казахской ССР еще в 1990 году. Через год он получил всенародную поддержку, которая сохраняется и в наши дни.

Официально в Казахстане в честь главы государства назван Международный аэропорт Астаны. Также имя Президента носит Назарбаев Университет. Кроме того, в этот день в стране отмечают государственный праздник – День столицы. В 2018 году Астане исполняется 20 лет.

# Беларусь-Казахстан # Фотофакт

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