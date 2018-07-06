Микроавтобус оказался зажат между фурами. Новые подробности жуткой аварии под Смоленском, в которой погибли два белоруса

Новости Беларуси. Стали известны новые подробности жуткой трагедии под Смоленском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое наших соотечественников погибли в аварии.

Это случилось ночью 5 июля. Столкнулись маршрутка и три фуры. В итоге, погибли водитель и пассажир микроавтобуса: по некотрой информации, это жители Воложина.