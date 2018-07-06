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Микроавтобус оказался зажат между фурами. Новые подробности жуткой аварии под Смоленском, в которой погибли два белоруса

06 июля 2018 13:58
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности жуткой трагедии под Смоленском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое наших соотечественников погибли в аварии.

Это случилось ночью 5 июля. Столкнулись маршрутка и три фуры. В итоге, погибли водитель и пассажир микроавтобуса: по некотрой информации, это жители Воложина.

Микроавтобус оказался зажат между фурами. Новые подробности жуткой аварии под Смоленском, в которой погибли два белоруса-1

Правоохранители изучают обстоятельства произошедшего. Они намерены установить, отвечают ли услуги перевозчика требованиям безопасности.

Известно, что у поста автоинспекции перед светофором резко затормозил один грузовик, и сзади в него следом друг за другом – микроавтобус и две фуры. Микроавтобус оказался буквально раздавлен тяжеловесами.

Погибли два белоруса. Подробности страшной аварии под Смоленском, в которой столкнулись микроавтобус и три фуры

# Авария в России # Фотофакт

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