Руфер из Китая погиб во время исполнения нового трюка на крыше

Новости Китая. Известный китайский руфер Юннин умер во время исполнения одного из своих новых трюков.

По информации BBC, свой профиль в соцсети Weibo экстремал перестал обновлять в ноября этого года. Поклонники заинтересовались тем, что произошло. Инцидент попал на видео.

У Юннина было несколько тысяч подписчиков, которые следили за его драматическими видеороликами, на которых он сидел на высоких зданиях без страховки.