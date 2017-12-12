Руфер из Китая погиб во время исполнения нового трюка на крыше

Новости Китая. Известный китайский руфер Юннин умер во время исполнения одного из своих новых трюков.
По информации BBC, свой профиль в соцсети Weibo экстремал перестал обновлять в ноября этого года. Поклонники заинтересовались тем, что произошло. Инцидент попал на видео.
У Юннина было несколько тысяч подписчиков, которые следили за его драматическими видеороликами, на которых он сидел на высоких зданиях без страховки.
По информации местных СМИ, 26-летний парень умер после падения с 62-этажного здания. Информацию о смерти руфера подтвердила его девушка через месяц после трагедии.
Молодой человек участвовал в вызове, чтобы выиграть крупную сумму призовых денег.
По словам семьи погибшего, он участвовал в роковом вызове на крыше, чтобы получить внушительную сумму денег, которую он хотел потратить «на свадьбу и лечение для его больной матери».
Юннин предупреждал своих зрителей не подражать его опасным выступлениям. Молодой человек занимался боевыми искусствами и принимал участие в теле- и киносъемках.
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