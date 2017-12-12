Прямой эфир

Руфер из Китая погиб во время исполнения нового трюка на крыше

12 декабря 2017 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Известный китайский руфер Юннин умер во время исполнения одного из своих новых трюков.

По информации BBC, свой профиль в соцсети Weibo экстремал перестал обновлять в ноября этого года. Поклонники заинтересовались тем, что произошло. Инцидент попал на видео.

У Юннина было несколько тысяч подписчиков, которые следили за его драматическими видеороликами, на которых он сидел на высоких зданиях без страховки.

Руфер из Китая погиб во время исполнения нового трюка на крыше-1

Фото: Weibo

По информации местных СМИ, 26-летний парень умер после падения с 62-этажного здания. Информацию о смерти руфера подтвердила его девушка через месяц после трагедии.

Молодой человек участвовал в вызове, чтобы выиграть крупную сумму призовых денег.

Руфер из Китая погиб во время исполнения нового трюка на крыше-4

Фото: скриншот из видео

По словам семьи погибшего, он участвовал в роковом вызове на крыше, чтобы получить внушительную сумму денег, которую он хотел потратить «на свадьбу и лечение для его больной матери».

Юннин предупреждал своих зрителей не подражать его опасным выступлениям. Молодой человек занимался боевыми искусствами и принимал участие в теле- и киносъемках.

«Думаешь, может, отложить эти прыжки»: где граница между экстримом и смертельной опасностью

# Экстрим # Фотофакт # калейдоскоп # Юннин

Другие новости рубрики

Все новости
Моё кредо: честно работать и делать то, что предложено. Иван Мацкевич в жизни и на сцене
11 декабря 2017 08:11

Моё кредо: честно работать и делать то, что предложено. Иван Мацкевич в жизни и на сцене

«Грустный для нашего искусства год»: поклонники скорбят о смерти актера Леонида Броневого
09 декабря 2017 15:21

«Грустный для нашего искусства год»: поклонники скорбят о смерти актера Леонида Броневого

Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков
08 декабря 2017 16:03

Британский блогер зацементировал голову в микроволновке ради лайков