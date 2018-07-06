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С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения

06 июля 2018 17:26
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Новости Беларуси. День рождения Астаны – самой молодой столицы СНГ – отмечают с особым размахом. По всему городу сейчас проходят массовые гулянья. Поздравить мегаполис с праздником отправилась и наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -1

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -3

В двадцатилетие Астана вступила по-настоящему красиво. Под стать своему статусу. Сегодня это центр культурной и экономической жизни страны. Хотя так было не всегда. Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу приняли в 1997 году, а через год будущий мегаполис получил название Астана. С тех пор и началась новая история этого города.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -6

Впрочем, о том, что столица Казахстана образуется на месте нынешней Астаны, еще в 19 веке в своей книге предсказал наш соотечественник – поэт и этнограф Адольф Янушкевич.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -9

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -11

Диана Галех, СТВ:
В Астане даже есть улица в честь нашего земляка. Мы как раз находимся на ней. Впрочем, встретить в столице Казахстана что-то белорусское оказалось не сложно.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -14

К примеру, в местных магазинах мы отыскали льняные изделия из Беларуси. Натуральные ткани здесь пользуются особой популярностью.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -17

Динара Исаева, продавец магазина «Белорусский лен» (Астана):
Белорусский лен у нас любят. За ним даже приезжают из других городов Казахстана.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -20

Повышенный интерес в Астане и к нашей мебели. Товары белорусского производства жители Казахстана хорошо знают.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -23

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -25

Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан:
Отношения между Казахстаном и Беларусью развиваются прекрасно. Я считаю, что есть отличный потенциал для развития этого сотрудничества в сфере не только совместного производства оборудования для сельского хозяйства, но и в сфере цифровых технологий. Надо снять шляпу перед Беларусью за развитие высокотехнологичной индустрии.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -28

А это еще один оригинальный объект – футуристический комплекс ЭКСПО. Здесь расположился Международный финансовый центр, который претендует на роль одного из крупнейших в Евразийском регионе. Во время празднования юбилея столицы состоялась официальная церемония его открытия.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -31

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -33

Абдул Керимов, финансовый эксперт:
Это начало некого события, которое позволяет дать толчок инновациям финансовых технологий и дает поддержку тем стартапам, тем новым технологиям, которые на рынке уже появляются. И это станет некой точкой притяжения инноваций и компаний.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -36

Еще одним важным событием по случаю юбилея Астаны стало проведение Форума мэров стран Шелкового пути, во время которого участники обсудили перспективы развития регионального экономического партнерства.

С особым размахом: Астана отмечает свой 20-ый день рождения -39

Диана Галех:
Основные мероприятия развернулись за пределами офисных стен. В городе царит атмосфера веселья. По традиции праздник отмечают несколько дней.

# Беларусь-Казахстан # Фотофакт

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