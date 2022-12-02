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В Канаде сошёл с рельсов и загорелся грузовой поезд

02 декабря 2022 07:48
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Новости Канады. В Канаде сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд. Густые клубы дыма окутали всю округу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде сошёл с рельсов и загорелся грузовой поезд-1

В целях безопасности было перекрыто шоссе, которое проходит в нескольких метрах от железной дороги, так как видимость на участке, где произошло ЧП, практически нулевая. Прибывшие на место пожарные пытаются выяснить, был ли токсичным груз, который перевозился в горящих вагонах, и опасен ли дым, поднимающийся над местом происшествия.

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# Авария # Новости Канады # Фотофакт

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