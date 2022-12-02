В Канаде сошёл с рельсов и загорелся грузовой поезд

Новости Канады. В Канаде сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд. Густые клубы дыма окутали всю округу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности было перекрыто шоссе, которое проходит в нескольких метрах от железной дороги, так как видимость на участке, где произошло ЧП, практически нулевая. Прибывшие на место пожарные пытаются выяснить, был ли токсичным груз, который перевозился в горящих вагонах, и опасен ли дым, поднимающийся над местом происшествия.