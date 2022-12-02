В Перу вспыхнули беспорядки после освобождения двух подозреваемых в убийстве

Новости Перу. Пять человек пострадали при беспорядках в Перу. Они вспыхнули на юге страны, когда власти выпустили на волю двух подозреваемых в убийстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Аякучо возмущенные жители ворвались в здание прокуратуры и подожгли его. Полиция пыталась остановить их слезоточивым газом, но сама стала мишенью протестующих. Следом за прокуратурой они штурмом взяли полицейский участок. Сейчас власти пытаются навести порядок в бушующем регионе и утихомирить протестующих.