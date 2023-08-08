Ермак признал, что на встрече в Джидде не все участники поддержали позицию Украины

На переговорах в Джидде удалось добиться договоренности не по всем пунктам «формулы мира» Киева, признался руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает РИА Новости.

По его словам, есть вопросы, где нет разногласий, а есть те, по которым продолжается активный обмен мнениями. В случае, если бы представители всех стран высказали солидарность, то мирный саммит прошел бы в Украине уже к концу месяца.

Министерство иностранных дел (МИД) России считает, что консолидация решений по урегулированию украинского кризиса без участия Москвы является абсурдной и нелепой. При этом официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что российская сторона по-прежнему остается открытой для решения кризиса дипломатическим путем и готова реагировать на серьезные предложения.