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В Беларуси продолжают ликвидировать последствия стихии. В МЧС рассказали о пострадавших взрослых и детях

08 августа 2023 08:10
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Новости Беларуси. Электроснабжение восстановлено в 1 830 населенных пунктах Беларуси. Еще в 400 работы продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне, 7 августа, грозовой фронт стал причиной падения деревьев на линии электропередачи, что привело к их порыву.

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия стихии. В МЧС рассказали о пострадавших взрослых и детях-1

Наиболее пострадала Витебская область. На помощь в регион направлены бригады энергетиков из Минской, Гродненской и Могилевской областей. По данным МЧС, на севере страны разгул стихии повредил более 70 зданий. В большинстве случаев на них сорваны ветром крыши. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия стихии. В МЧС рассказали о пострадавших взрослых и детях-4

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:
Травмированы двое взрослых и двое детей 2007 и 2013 годов рождения, в настоящее время они госпитализированы. Для ликвидации последствий непогоды было задействовано 43 единицы техники МЧС, 126 человек личного состава. По необходимости спасатели сегодня продолжат оказывать помощь по устранению последствий прохождения стихии.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Беларуси опасных погодных явлений не ожидается.

# Погода в Беларуси # Софья Глинская # Фотофакт

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