В Канаде горит 4 млн гектаров леса, это самые разрушительные пожары в истории страны

Новости Канады. Леса продолжают полыхать в Канаде. Пламенем объяты 4 миллиона гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самые разрушительные пожары в современной истории страны.
Новости Канады. Леса продолжают полыхать в Канаде. Пламенем объяты 4 миллиона гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самые разрушительные пожары в современной истории страны.
Огонь распространился во многие регионы, а из-за дыма, поднимающегося от горящих лесов, было нарушено авиасообщение даже в США. Как рассказал премьер-министр Канады, сейчас в стране зафиксировано более 400 возгораний. При этом больше половины из них вышли из-под контроля.
Очаги вспыхивают уже на протяжении нескольких месяцев. Десятки тысяч жителей эвакуированы. Борьба с огнем продолжается, но пока не в пользу канадских спасателей.