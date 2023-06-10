В Канаде горит 4 млн гектаров леса, это самые разрушительные пожары в истории страны

Новости Канады. Леса продолжают полыхать в Канаде. Пламенем объяты 4 миллиона гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самые разрушительные пожары в современной истории страны.

Огонь распространился во многие регионы, а из-за дыма, поднимающегося от горящих лесов, было нарушено авиасообщение даже в США. Как рассказал премьер-министр Канады, сейчас в стране зафиксировано более 400 возгораний. При этом больше половины из них вышли из-под контроля.