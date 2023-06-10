Экс-генерал Италии: конфликт в Украине продлится ещё долго

Вопрос о мире в Украине будет решен на полях сражений, и сам вооруженный конфликт будет длиться долго. Об этом заявил бывший начальник главного штаба Вооруженных сил Италии, экс-председатель военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

Он подчеркнул, что ответное наступление не обозначает начало переговоров, и на практике имеется немало факторов, свидетельствующих о продлении войны. По убеждению Грациано, конфликт в Украине не выльется в мировую войну, но будет тянуться долгое время. Он также указал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы неплохо экипированы за счет западных поставок.

Грациано отметил, что в данный момент поставленные Киеву вооруженные средства подразумевают только проведение небольших наступательных операций. Он также отметил, что в Украину еще не поступили воздушные суда западного производства. Генерал заострил внимание на том, что война пока остановилась на реке Днепр, одной из рек сопротивления Второй мировой войны, и отметил экономическую слабость России.

Он также добавил, что Украина не может без поддержки Запада. Россия ранее предупреждала страны НАТО, что поставки оружия Украине будут рассматриваться как законная цель для России.