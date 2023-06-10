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Улики немецкого следствия по подрыву «Северного потока» указали на Польшу

10 июня 2023 12:13
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Немецкие сыщики изучают доказательства, указывающие на то, что Польша служила опорной базой для атак на газопровод «Северный поток» (Nord Stream). Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

По версии следствия, именно Польша играла главную роль в логистике и финансировании атак на Nord Stream. Со своей стороны, Варшава ведет собственное расследование, чтобы понять, что расследует Германия. 

Ранее появилась информация, согласно которой немецкие следственные органы полагают, что яхта «Андромеда», упоминаемая в СМИ, была задействована для подрыва «Северного потока». Сообщалось также о том, что метаданные об аренде яхты указывают на Украину. 

Яхта была арендована варшавской компанией Feeria Lwowa, оформленной на украинцев. Члены группы, предположительно связанной с диверсией, вручили владельцу яхты «Андромеда» фальшивые болгарские и румынские паспорта. Предполагается, что один из них – 26-летний украинец, известный правоохранительным органам Германии.

# Международная политика

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