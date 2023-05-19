Поляки беднеют и больше не в состоянии оплачивать аренду жилья

Новости Польши. Инфляция на рынке жилья выгоняет поляков на улицу. Некоторые из них больше не могут оплачивать возросшую аренду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом высокие цены на квартиры отражают общую тенденцию.