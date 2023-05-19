Поляки беднеют и больше не в состоянии оплачивать аренду жилья

Новости Польши. Инфляция на рынке жилья выгоняет поляков на улицу. Некоторые из них больше не могут оплачивать возросшую аренду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом высокие цены на квартиры отражают общую тенденцию.
Новости Польши. Инфляция на рынке жилья выгоняет поляков на улицу. Некоторые из них больше не могут оплачивать возросшую аренду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом высокие цены на квартиры отражают общую тенденцию.
На ситуацию значительно повлияли приток украинцев и повышение цен на энергоносители. Тенденция роста сохранится, уверены эксперты. Правительство готовит льготные кредиты и другие программы помощи, но когда они вступят в силу и случится ли это вообще – неизвестно.