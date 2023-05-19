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Поляки беднеют и больше не в состоянии оплачивать аренду жилья

19 мая 2023 09:52
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Новости Польши. Инфляция на рынке жилья выгоняет поляков на улицу. Некоторые из них больше не могут оплачивать возросшую аренду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом высокие цены на квартиры отражают общую тенденцию.  

Поляки беднеют и больше не в состоянии оплачивать аренду жилья-1

На ситуацию значительно повлияли приток украинцев и повышение цен на энергоносители. Тенденция роста сохранится, уверены эксперты. Правительство готовит льготные кредиты и другие программы помощи, но когда они вступят в силу и случится ли это вообще – неизвестно.  

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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