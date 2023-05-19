Прямой эфир

Сийрято: Венгрия готова предоставить площадку России и Украине для проведения переговоров

19 мая 2023 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Будапешт готов предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Он отметил, что предложение о создании площадки по-прежнему актуально. Кроме этого, большая венгерская диаспора проживает в Украине, многие венгры служат в украинской армии, погибая на фронте. Поэтому министр иностранных дел призывает к урегулированию конфликта, поскольку это единственный способ спасти жизни.

Сийярто отметил, что текущий европейский и трансатлантический контекст не способствует миру, поэтому необходимо усиливать риторику о начале переговоров и призывать к ним.

Ранее Москва выразила готовность к разговорам с Киевом, но Украина ввела запрет на законодательном уровне. Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет проводиться «Минск-3».

# Международная политика # Петер Сийярто

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-разведчик ВС США Шаффер: Украина не продержится дольше лета
19 мая 2023 09:08

Экс-разведчик ВС США Шаффер: Украина не продержится дольше лета

Bloomberg: страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию
19 мая 2023 08:54

Bloomberg: страны G7 отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию

Принятый Еврокомиссией план милитаризации экономики может с треском провалиться
19 мая 2023 08:30

Принятый Еврокомиссией план милитаризации экономики может с треском провалиться