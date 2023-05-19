Сийрято: Венгрия готова предоставить площадку России и Украине для проведения переговоров

Будапешт готов предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Он отметил, что предложение о создании площадки по-прежнему актуально. Кроме этого, большая венгерская диаспора проживает в Украине, многие венгры служат в украинской армии, погибая на фронте. Поэтому министр иностранных дел призывает к урегулированию конфликта, поскольку это единственный способ спасти жизни.

Сийярто отметил, что текущий европейский и трансатлантический контекст не способствует миру, поэтому необходимо усиливать риторику о начале переговоров и призывать к ним.

Ранее Москва выразила готовность к разговорам с Киевом, но Украина ввела запрет на законодательном уровне. Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет проводиться «Минск-3».