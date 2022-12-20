В Канаде 73-летний мужчина убил 6 жильцов

Новости Канады. Шесть человек убиты при стрельбе в жилом доме в канадской провинции Онтарио. Еще один с серьезными ранениями доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшая на место полиция ликвидировала стрелка. Им оказался 73-летний мужчина. Большой загадкой для следователя являются его мотивы. Все жертвы нападения жили в разных квартирах и на разных этажах. Также неизвестно, являлся ли мужчина жильцом этого дома. По закону канадцам разрешено иметь огнестрельное оружие при наличии лицензии.