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В Канаде 73-летний мужчина убил 6 жильцов

20 декабря 2022 08:12
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Новости Канады. Шесть человек убиты при стрельбе в жилом доме в канадской провинции Онтарио. Еще один с серьезными ранениями доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде 73-летний мужчина убил 6 жильцов-1

Прибывшая на место полиция ликвидировала стрелка. Им оказался 73-летний мужчина. Большой загадкой для следователя являются его мотивы. Все жертвы нападения жили в разных квартирах и на разных этажах. Также неизвестно, являлся ли мужчина жильцом этого дома. По закону канадцам разрешено иметь огнестрельное оружие при наличии лицензии.

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# Убийство # Новости Канады # Фотофакт

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