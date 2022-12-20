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Боевую группу НАТО создадут в Румынии

20 декабря 2022 07:29
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Боевая группа НАТО под руководством Франции будет создана на территории Румынии. Решение подавляющим большинством голосов принял парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевую группу НАТО создадут в Румынии-1

Одобрить инициативу депутатов просил лично румынский президент. Клаус Йоханнис считает, что появление военных Североатлантического альянса повысит обороноспособность страны и укрепит отношения с союзниками по НАТО. Точное количество солдат, которые войдут в боевую группу, пока неизвестно. Но в Румынии уже находится французский контингент, на вооружении которого 13 танков, 20 бронемашин.

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# НАТО # Клаус Йоханнис # Новости Румынии # Фотофакт

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