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В Германии не хватает антибиотиков и лекарств для детей

19 декабря 2022 21:02
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Новости Германии. В стране сокращение расходов на медицину привело к дефициту лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии не хватает антибиотиков и лекарств для детей-1

Речь в том числе о препаратах для малышей. В адрес правительства посыпались обвинения. Как заявил глава немецкой Ассоциации защиты детей, цитата: Кабмин должен срочно принять меры, чтобы исправить ситуацию и чтобы она никогда больше не повторилась. Как добавил чиновник, в Германии также не хватает антибиотиков для взрослых и лекарств от рака.

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# Лекарства # Новости Германии # Фотофакт

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