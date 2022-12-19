В Германии не хватает антибиотиков и лекарств для детей

Новости Германии. В стране сокращение расходов на медицину привело к дефициту лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в том числе о препаратах для малышей. В адрес правительства посыпались обвинения. Как заявил глава немецкой Ассоциации защиты детей, цитата: Кабмин должен срочно принять меры, чтобы исправить ситуацию и чтобы она никогда больше не повторилась. Как добавил чиновник, в Германии также не хватает антибиотиков для взрослых и лекарств от рака.