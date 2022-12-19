Евросоюз отгораживается от Беларуси и России забором

Железный занавес, экономический и политический, который коллективный Запад активно практикует в отношении неугодных им государств, имеет и вполне физическое воплощение. Это забор, которым в ЕС уже отгораживаются от своих восточных соседей – Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь же в Европарламенте обсуждают строительство заграждений на границах всех стран-участниц Европейского союза.

Предлогом для такого радикального решения стал рост нелегальной миграции в Европе. По словам депутата Европарламента от Германии Манфреда Вебера, в скором времени европейские страны могут вновь столкнуться с миграционным кризисом, если уже сейчас не станут предпринимать действенные меры. По мнению политика, необходимо усилить контроль на внешних сухопутных и морских границах Евросоюза. А также построить забор по всему периметру европейского сообщества. Таким образом будет легче осуществлять контроль въезжающих на территорию ЕС мигрантов. Кроме того, для этих целей Евросоюз должен выделить финансирование. Речь может пойти о миллиардах долларов для «золотой клетки».