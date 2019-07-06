В Калифорнии землетрясение магнитудой 7,1 повредило здания и дороги

Новости США. В Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7 и 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7 и 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпицентр сейсмического события находился в 200 километрах к северу от Лос-Анджелеса, очаг залегал на глубине около 10 километров.
В нескольких близлежащих городах повреждены здания и дороги, временно прекращено сообщение поездов.
За последнюю неделю это второе мощное землетрясение в данном регионе. Оно уже признано самым мощным для Калифорнии за последние 20 лет.
Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии