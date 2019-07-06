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В Калифорнии землетрясение магнитудой 7,1 повредило здания и дороги

06 июля 2019 14:24
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Новости США. В Калифорнии произошло мощное землетрясение магнитудой 7 и 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии землетрясение магнитудой 7,1 повредило здания и дороги-1

Эпицентр сейсмического события находился в 200 километрах к северу от Лос-Анджелеса, очаг залегал на глубине около 10 километров. 

В Калифорнии землетрясение магнитудой 7,1 повредило здания и дороги-4

В нескольких близлежащих городах повреждены здания и дороги, временно прекращено сообщение поездов.

За последнюю неделю это второе мощное землетрясение в данном регионе. Оно уже признано самым мощным для Калифорнии за последние 20 лет.

Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии

# Землетрясение # Фотофакт

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