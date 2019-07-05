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Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии

05 июля 2019 12:12
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Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введён на юге Калифорнии после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подземный толчок магнитудой 6 и 4 стал самым сильным за последние 25 лет.

Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии-1

В результате природного катаклизма пострадали несколько десятков жителей округов Риджкрест и Керн. Кроме того, сейсмическая активность привела к возгораниям и утечкам газа.

Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии-4

Геологи всерьёз обеспокоены: судя по показателям, на следующей неделе может произойти ещё одно мощное землетрясение.

# Землетрясение # Фотофакт

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