Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло в Калифорнии

Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введён на юге Калифорнии после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подземный толчок магнитудой 6 и 4 стал самым сильным за последние 25 лет.

В результате природного катаклизма пострадали несколько десятков жителей округов Риджкрест и Керн. Кроме того, сейсмическая активность привела к возгораниям и утечкам газа.