Прямой эфир

Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц

06 июля 2019 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Древний фестиваль колесниц прошел в Индии. Праздник состоялся в священном городе Пури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц-1

Посмотреть на яркое представление пришли тысячи людей – как местные, так и туристы со всего мира. Огромные колесницы, украшенные яркими цветами, проехали через весь город под радостные возгласы публики.

Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц-4

Фестивалю придается священное значение – в колесницах находятся статуи бога Джаганнатха, а также его брата и сестры. Это яркое торжество отмечается в Индии уже более 1000 лет.

Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц-7

Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц-9

# Фестиваль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Новой Москве проводится эвакуация людей из ТЦ «Новомосковский»
05 июля 2019 14:34

В Новой Москве проводится эвакуация людей из ТЦ «Новомосковский»

В Италии тигры напали на укротителя: мужчина погиб
05 июля 2019 14:29

В Италии тигры напали на укротителя: мужчина погиб

Амстердам отказался от проведения «Евровидения – 2020»
05 июля 2019 14:27

Амстердам отказался от проведения «Евровидения – 2020»