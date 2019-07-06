Ратха-ятра: в Индии прошёл фестиваль колесниц

Новости Индии. Древний фестиваль колесниц прошел в Индии. Праздник состоялся в священном городе Пури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотреть на яркое представление пришли тысячи людей – как местные, так и туристы со всего мира. Огромные колесницы, украшенные яркими цветами, проехали через весь город под радостные возгласы публики.