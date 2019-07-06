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Два солдата погибли после взрыва снаряда в Азербайджане

06 июля 2019 13:55
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Новости Азербайджана. В одной из воинских частей Азербайджана прогремел взрыв: погибли двое военнослужащих, еще один получил тяжелое ранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два солдата погибли после взрыва снаряда в Азербайджане-1

Власти страны расценивают инцидент как несчастный случай. По официальной версии, один из бойцов уронил на землю заряд танкового снаряда, в результате чего произошел взрыв.

Два солдата погибли после взрыва снаряда в Азербайджане-4

На место инцидента направлены группы экспертов военной прокуратуры. Они установят все обстоятельства произошедшего.

# Взрыв # Фотофакт

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