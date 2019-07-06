Два солдата погибли после взрыва снаряда в Азербайджане

Новости Азербайджана. В одной из воинских частей Азербайджана прогремел взрыв: погибли двое военнослужащих, еще один получил тяжелое ранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти страны расценивают инцидент как несчастный случай. По официальной версии, один из бойцов уронил на землю заряд танкового снаряда, в результате чего произошел взрыв.