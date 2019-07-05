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В Новой Москве проводится эвакуация людей из ТЦ «Новомосковский»

05 июля 2019 14:34
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Новости России. Вечером 5 июля в Новой Москве проводится эвакуация людей из ТЦ «Новомосковский».  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, причиной эвакуации является пожар на близрасположенной газовой заправке. Уточняется, что огненный всплох поднялся на высоту около 20 метров.  

В Новой Москве проводится эвакуация людей из ТЦ «Новомосковский»-1

Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Mash»  

По предварительным сведениям, на заправке горят две ёмкости по 20 кубометров и две строительные бытовки.  

Согласно информации из Telegram-канала «Mash», перед пожаром был слышен сильный хлопок. К месту инцидента уже выехали спасатели и сотрудники скорой помощи.  

На данный момент известно о двух пострадавших.  

# Пожар

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