Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, причиной эвакуации является пожар на близрасположенной газовой заправке. Уточняется, что огненный всплох поднялся на высоту около 20 метров.

Новости России. Вечером 5 июля в Новой Москве проводится эвакуация людей из ТЦ «Новомосковский».

По предварительным сведениям, на заправке горят две ёмкости по 20 кубометров и две строительные бытовки.

Согласно информации из Telegram-канала «Mash», перед пожаром был слышен сильный хлопок. К месту инцидента уже выехали спасатели и сотрудники скорой помощи.

На данный момент известно о двух пострадавших.