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В Калифорнии введён режим ЧП из-за сильного землетрясения

06 декабря 2024 07:34
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Из-за сильного землетрясения в Калифорнии введен режим чрезвычайного положения. Штат потрясли мощные толчки магнитудой выше семи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии введён режим ЧП из-за сильного землетрясения-2

Сообщений о жертвах и разрушениях пока нет. Из-за угрозы цунами более пяти миллионов жителей получили предписание перебраться подальше от побережья. Позже предупреждение было снято, при этом сохраняется высокий риск афтершоков. В целях безопасности были закрыты несколько трасс, в том числе подземные тоннели. Из-за этого на дорогах возникли многокилометровые пробки. Все экстренные службы и аварийные бригады штата по-прежнему находятся в готовности реагировать. Власти призывают людей соблюдать максимальную осторожность.

# Природные катаклизмы # Землетрясения

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