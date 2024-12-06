В Калифорнии введён режим ЧП из-за сильного землетрясения

Сообщений о жертвах и разрушениях пока нет. Из-за угрозы цунами более пяти миллионов жителей получили предписание перебраться подальше от побережья. Позже предупреждение было снято, при этом сохраняется высокий риск афтершоков. В целях безопасности были закрыты несколько трасс, в том числе подземные тоннели. Из-за этого на дорогах возникли многокилометровые пробки. Все экстренные службы и аварийные бригады штата по-прежнему находятся в готовности реагировать. Власти призывают людей соблюдать максимальную осторожность.