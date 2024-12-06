В Молдове могут ввести режим ЧП из-за нехватки газа

Трудная зима ожидает жителей Молдовы. В стране не сформированы запасы газа, что может стать причиной введения режима ЧП. Как заявил молдавский премьер, его действие должно начаться 16 декабря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни истекает срок 5-летнего договора о транзите российского газа в Европу через Украину. Киев уже неоднократно заявлял, что соглашение продлеваться не будет. В случае прекращения Украиной транспортировки голубого топлива молдавские власти намерены обратиться за помощью к Еврокомиссии. Напомним, что до сих пор страна не покрыла долг перед российским поставщиком газа. Задолженность превышает семьсот миллионов долларов. На фоне энергетического кризиса премьер Молдовы потребовал отставки профильного министра.