МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Сирию

Напомним, наступление антиправительственных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб началось 27 ноября. С тех пор градус напряженности в арабской республике не спадает. Вооруженные силы Сирии наносят удары по местам размещения боевиков. Но вернуть контроль в занятых ими районах пока не удается. Отметим, что Минск категорически осуждает атаки террористов на консульские учреждения и гражданское население Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны. Белорусов, которые в данный момент проживают или находятся на территории арабской республики, призвали незамедлительно покинуть страну.