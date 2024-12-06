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МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Сирию

06 декабря 2024 06:55
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МИД Беларуси подтвердил рекомендацию воздержаться от поездок в Сирию в связи с резким обострением военно-политической ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Сирию-2

Напомним, наступление антиправительственных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб началось 27 ноября. С тех пор градус напряженности в арабской республике не спадает. Вооруженные силы Сирии наносят удары по местам размещения боевиков. Но вернуть контроль в занятых ими районах пока не удается. Отметим, что Минск категорически осуждает атаки террористов на консульские учреждения и гражданское население Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны. Белорусов, которые в данный момент проживают или находятся на территории арабской республики, призвали незамедлительно покинуть страну.

# Международная политика

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