Российская ПВО уничтожила 33 украинских БПЛА за ночь над регионами РФ

В ночь на четверг российскими средствами ПВО было уничтожено 33 беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

14 дронов были сбиты в Воронежской области, 11 над Курской областью, семь – в Белгородской и один – над Крымом. Два безэкипажных катера были уничтожены в Черном море.

Ежедневно ВСУ предпринимают попытки нанесения ударов по объектам в приграничных и центральных регионах РФ с помощью беспилотников, большая часть которых ликвидируется средствами ПВО. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.