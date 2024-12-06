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Российская ПВО уничтожила 33 украинских БПЛА за ночь над регионами РФ

06 декабря 2024 07:29
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В ночь на четверг российскими средствами ПВО было уничтожено 33 беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

14 дронов были сбиты в Воронежской области, 11 над Курской областью, семь – в Белгородской и один – над Крымом. Два безэкипажных катера были уничтожены в Черном море.

Ежедневно ВСУ предпринимают попытки нанесения ударов по объектам в приграничных и центральных регионах РФ с помощью беспилотников, большая часть которых ликвидируется средствами ПВО. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

# Международная политика # Армия # Оружие и боеприпасы

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