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В Калифорнии горят древнейшие парки – выжжено 6000 гектаров

26 июля 2022 08:26
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Новости США. Жара и лесные пожары продолжают уничтожать восточное и западное побережье США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Калифорнии в пламени гибнут древнейшие парки с редкими породами деревьев.  

В Калифорнии горят древнейшие парки – выжжено 6000 гектаров-1

Некогда зеленый массив выжжен почти на 6 000 гектаров, огонь вплотную подобрался к жилым районам. 10 домов уже сгорели, пять повреждены. Тысячи человек эвакуированы, многим из них возвращаться будет просто некуда. Справиться с огнем не в силах несколько сотен пожарных, в тушении задействована также авиация, но пока безрезультатно.  

# Пожары # Новости США # Фотофакт

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