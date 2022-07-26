В Калифорнии горят древнейшие парки – выжжено 6000 гектаров

Новости США. Жара и лесные пожары продолжают уничтожать восточное и западное побережье США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Калифорнии в пламени гибнут древнейшие парки с редкими породами деревьев.

Некогда зеленый массив выжжен почти на 6 000 гектаров, огонь вплотную подобрался к жилым районам. 10 домов уже сгорели, пять повреждены. Тысячи человек эвакуированы, многим из них возвращаться будет просто некуда. Справиться с огнем не в силах несколько сотен пожарных, в тушении задействована также авиация, но пока безрезультатно.