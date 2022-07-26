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Латвии предложили ввести режим чрезвычайного положения

26 июля 2022 08:25
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Новости Латвии. В Европарламенте предложили Латвии ввести режим чрезвычайного положения, чтобы избежать социальной катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвии предложили ввести режим чрезвычайного положения-1

По мнению некоторых депутатов, зимой из-за энергетического кризиса десятки тысяч жителей страны столкнутся с отключением отопления, воды и электричества, долгами за коммунальные услуги и перед банками, угрозой выселения на улицу и бедностью. Также это вызовет очередную и невосполнимую волну эмиграции. Введение чрезвычайного положения может спасти ситуацию, так как страна получит помощь ЕС в размере 10 миллиардов евро.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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