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В Турции цены на мясо взлетели на 100% – животноводы на грани банкротства

25 июля 2022 15:10
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Новости Турции. Животноводческой отрасли Турции грозит катастрофа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фермеры, которые тратят громадные деньги на выращивание скота, больше не могут его продать.

В Турции цены на мясо взлетели на 100% – животноводы на грани банкротства-1

Хозяева лавок и магазинов отказываются покупать мясо, потому что нет спроса. И это вполне объяснимо. За 2022 год цены на него взлетели на 100 %, поэтому люди просто не могут его себе позволить. А из-за цен на электричество хранить мясо стало непозволительной роскошью. Если ситуация не изменится, то в ближайшее время в стране обанкротятся сотни фермеров и закроются тысячи магазинов. Впрочем, выросла стоимость не только мяса, но и других товаров и услуг. Уровень инфляции достиг небывалых 79 %. За 2022 год жизнь в стране подорожала на 175 %.

# Экономический кризис # Новости Турции # Фотофакт

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