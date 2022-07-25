В Турции цены на мясо взлетели на 100% – животноводы на грани банкротства

Хозяева лавок и магазинов отказываются покупать мясо, потому что нет спроса. И это вполне объяснимо. За 2022 год цены на него взлетели на 100 %, поэтому люди просто не могут его себе позволить. А из-за цен на электричество хранить мясо стало непозволительной роскошью. Если ситуация не изменится, то в ближайшее время в стране обанкротятся сотни фермеров и закроются тысячи магазинов. Впрочем, выросла стоимость не только мяса, но и других товаров и услуг. Уровень инфляции достиг небывалых 79 %. За 2022 год жизнь в стране подорожала на 175 %.