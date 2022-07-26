Прямой эфир

Европа в панике – Россия вдвое сокращает поставки газа

26 июля 2022 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Газпром» вдвое сокращает поставки газа в страны ЕС. Как сообщили в компании, причиной стал ремонт одной из турбин, обеспечивающей прокачку топлива по газопроводу «Северный поток», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа в панике – Россия вдвое сокращает поставки газа-1

Теперь по нему будет проходить не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 % от плановой мощности. Это спровоцировало резкий скачок цен на газ – 1 890 долларов за тысячу кубометров. На это уже болезненно отреагировали в Германии. 16 % предприятий заявили, что вынуждены сократить производство. В самом Евросоюзе предстоящее сокращение поставок вызвало панику. Министры энергетики стран ЕС в ближайшее время намерены провести экстренное заседание, где будут обсуждать выход из критической ситуации.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции цены на мясо взлетели на 100% – животноводы на грани банкротства
25 июля 2022 15:10

В Турции цены на мясо взлетели на 100% – животноводы на грани банкротства

МВФ: при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадёт на 6%
25 июля 2022 10:23

МВФ: при прекращении поставок российского газа ВВП стран ЕС упадёт на 6%

Премьер-министр Эстонии: до конца 2022 года в стране уберут все памятники советским воинам
25 июля 2022 10:22

Премьер-министр Эстонии: до конца 2022 года в стране уберут все памятники советским воинам