Европа в панике – Россия вдвое сокращает поставки газа

«Газпром» вдвое сокращает поставки газа в страны ЕС. Как сообщили в компании, причиной стал ремонт одной из турбин, обеспечивающей прокачку топлива по газопроводу «Северный поток», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь по нему будет проходить не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 % от плановой мощности. Это спровоцировало резкий скачок цен на газ – 1 890 долларов за тысячу кубометров. На это уже болезненно отреагировали в Германии. 16 % предприятий заявили, что вынуждены сократить производство. В самом Евросоюзе предстоящее сокращение поставок вызвало панику. Министры энергетики стран ЕС в ближайшее время намерены провести экстренное заседание, где будут обсуждать выход из критической ситуации.