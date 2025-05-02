«Была проблема с коленным суставом». История мальчика, который благодаря реабилитационному центру начал ходить

Индивидуальный подход к каждому. История 25-летней работы Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Поставить на ноги и обеспечить нормальный уровень жизни, позитивная динамика в стопроцентных случаях. Реабилитация через всю жизнь. Как в Республиканском центре помогают особенным деткам? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Возможность проживать детям вместе с родителями есть в специальной гостинице центра. Комфортные комнаты, кухня, дизайнерский ремонт и безбарьерная среда. Условия не хуже, чем в пятизвездочном отеле.