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«Была проблема с коленным суставом». История мальчика, который благодаря реабилитационному центру начал ходить

02 мая 2025 14:40
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Индивидуальный подход к каждому. История 25-летней работы Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Поставить на ноги и обеспечить нормальный уровень жизни, позитивная динамика в стопроцентных случаях. Реабилитация через всю жизнь. Как в Республиканском центре помогают особенным деткам? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Возможность проживать детям вместе с родителями есть в специальной гостинице центра. Комфортные комнаты, кухня, дизайнерский ремонт и безбарьерная среда. Условия не хуже, чем в пятизвездочном отеле.

«Была проблема с коленным суставом». История мальчика, который благодаря реабилитационному центру начал ходить-2

Наталья Зуб:
Мы попали в центр в 2022 году. Попали из-за того, что у нас была проблема с коленным суставом, нам посоветовали пройти реабилитацию здесь. Благодаря этому центру, квалифицированным работникам, грамотно подобранному лечению ребенок стал ходить.

Не просто реабилитация, здесь ребенок социализировался к обществу, стал меньше замкнутым быть, тут друзья появились. Благодаря нашему государству хорошо, что есть такие центры. Условия жизни вообще шикарные. Здесь и кухня, и ванная комната отдельная, и душевые отдельные, все вместе. И детки на коридоре играются вместе. Работники всего центра относятся с душой. С каким бы вопросом ты ни подошел, всегда ответят, всегда с улыбочкой, всегда с вниманием к тебе отнесутся.

За каждым шагом, успехом особенных ребят огромная работа большой команды. Внимание каждому – главное правило центра.

Подробности в видео.

# Социальная помощь # Государственная социальная политика # Здоровье # Детское здоровье

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