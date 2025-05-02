«Была проблема с коленным суставом». История мальчика, который благодаря реабилитационному центру начал ходить

Индивидуальный подход к каждому. История 25-летней работы Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Поставить на ноги и обеспечить нормальный уровень жизни, позитивная динамика в стопроцентных случаях. Реабилитация через всю жизнь. Как в Республиканском центре помогают особенным деткам? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.
Возможность проживать детям вместе с родителями есть в специальной гостинице центра. Комфортные комнаты, кухня, дизайнерский ремонт и безбарьерная среда. Условия не хуже, чем в пятизвездочном отеле.
Наталья Зуб:
Мы попали в центр в 2022 году. Попали из-за того, что у нас была проблема с коленным суставом, нам посоветовали пройти реабилитацию здесь. Благодаря этому центру, квалифицированным работникам, грамотно подобранному лечению ребенок стал ходить.
Не просто реабилитация, здесь ребенок социализировался к обществу, стал меньше замкнутым быть, тут друзья появились. Благодаря нашему государству хорошо, что есть такие центры. Условия жизни вообще шикарные. Здесь и кухня, и ванная комната отдельная, и душевые отдельные, все вместе. И детки на коридоре играются вместе. Работники всего центра относятся с душой. С каким бы вопросом ты ни подошел, всегда ответят, всегда с улыбочкой, всегда с вниманием к тебе отнесутся.
За каждым шагом, успехом особенных ребят огромная работа большой команды. Внимание каждому – главное правило центра.
Подробности в видео.