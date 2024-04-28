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В Израиле тысячи жителей вышли на протесты, требуя отставки кабмина Нетаньяху

28 апреля 2024 07:33
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Горячей минувшая ночь выдалась в Израиле. На массовые акции протеста вышли тысячи недовольных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый масштабный митинг организовали в Тель-Авиве у правительственных зданий. Демонстранты требовали отставки кабмина Нетаньяху, который, по их мнению, не справился с ситуацией в секторе Газа, что привело к огромному количеству жертв среди мирного населения.

В Израиле тысячи жителей вышли на протесты, требуя отставки кабмина Нетаньяху-1

В Израиле тысячи жителей вышли на протесты, требуя отставки кабмина Нетаньяху-3

Также демонстранты требовали сделать все возможное для немедленного освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. Позже разгневанные израильтяне заблокировали главную автомагистраль города. Протестующие жгли костры и мешали движению. Попытка полиции разогнать демонстрантов завершилась ожесточенными столкновениями.

В Израиле тысячи жителей вышли на протесты, требуя отставки кабмина Нетаньяху-6

Массовое недовольство правительством со стороны израильтян с каждым днем растет. Подобные выступления проходят не в первый раз, люди уже несколько месяцев требуют решить вопрос с заложниками, но власти страны не намерены думать о гражданских, продолжая операцию в Газе.

# Акции протеста # Новости Израиля

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