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В Тюменской области России фиксируют пик полноводья – более 20 населённых пунктов ушли под воду

27 апреля 2024 16:45
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Пик половодья фиксируют в Тюменской области России. Уровень воды в реке Ишим превысил уже 10 метров, установив тем самым исторический максимум. Только за сутки – плюс 75 сантиметров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тюменской области России фиксируют пик полноводья – более 20 населённых пунктов ушли под воду-1

Под воду ушли 20 населенных пунктов региона. Внимание приковано к селу Абатское, где проживают 8 тысяч человек. Вода может в любой момент хлынуть в поселок, пока ее сдерживает трасса. Из-за угрозы затопления объявлена экстренная эвакуация.

В Тюменской области России фиксируют пик полноводья – более 20 населённых пунктов ушли под воду-4

Спасатели тем временем укрепляют дамбы и помогают тем, кто оказался бессилен перед лицом стихии.

В Тюменской области России фиксируют пик полноводья – более 20 населённых пунктов ушли под воду-7

Подтопило и российскую столицу. За утро в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На улицах города дежурят почти 300 единиц спецтехники.

# Природные катаклизмы # Новости России

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