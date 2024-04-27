В Тюменской области России фиксируют пик полноводья – более 20 населённых пунктов ушли под воду

Пик половодья фиксируют в Тюменской области России. Уровень воды в реке Ишим превысил уже 10 метров, установив тем самым исторический максимум. Только за сутки – плюс 75 сантиметров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под воду ушли 20 населенных пунктов региона. Внимание приковано к селу Абатское, где проживают 8 тысяч человек. Вода может в любой момент хлынуть в поселок, пока ее сдерживает трасса. Из-за угрозы затопления объявлена экстренная эвакуация.

Спасатели тем временем укрепляют дамбы и помогают тем, кто оказался бессилен перед лицом стихии.