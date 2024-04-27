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Медведев предложил арестовать активы США в ответ на конфискацию активов РФ

27 апреля 2024 16:00
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Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, в своем Telegram-канале заявил, что ответ на арест активов РФ в США будет ассиметричным и, возможно, более болезненным. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Медведев отметил, что полностью симметричные ответы невозможны, поскольку у России нет значительной части американской госсобственности. Он предложил, что РФ могла бы потребовать имущество частных лиц, находящееся под ее властью, включая деньги, недвижимое имущество и другие активы.

Он отметил, что это может оказаться непростым делом, поскольку частные лица, как правило, вкладывают деньги в экономику России и имеют право на неприкосновенность своей частной собственности. Однако, по его мнению, их страна объявила гибридную войну России, в том числе правовую и судебную.
 

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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