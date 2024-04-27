Расходы стран Европы на оборону бьют все исторические рекорды

Милитаризация коллективного Запада продолжается. Страны Европы одна за другой переводят экономику на военные рельсы. Их расходы на оборону уже бьют все исторические рекорды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бронетехника, артсистемы, минометы, авиация, личный состав активно перебрасываются к рубежам Союзного государства.

Только в Польше и Прибалтике находятся до 20 тысяч натовских солдат. Бойцов альянса привлекают также к учениям. В Литве продолжаются масштабные маневры, в которых задействованы 1 500 военнослужащих и более 200 единиц бронетехники. Их цель – отработка совместных с Польшей действий по обороне так называемого Сувалкского коридора.

Напомним, это узкий участок между нашей страной и Калининградской областью России. Параллельно с этим вблизи от границ Беларуси учения проводит Латвия. Бойцы ВВС Германии, которые привлечены к маневрам, отрабатывают навыки патрулирования воздушного пространства. При этом по просьбе Риги немецкие солдаты останутся в республике как минимум до конца осени.