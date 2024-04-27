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Расходы стран Европы на оборону бьют все исторические рекорды

27 апреля 2024 16:48
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Милитаризация коллективного Запада продолжается. Страны Европы одна за другой переводят экономику на военные рельсы. Их расходы на оборону уже бьют все исторические рекорды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бронетехника, артсистемы, минометы, авиация, личный состав активно перебрасываются к рубежам Союзного государства.

Расходы стран Европы на оборону бьют все исторические рекорды-1

Только в Польше и Прибалтике находятся до 20 тысяч натовских солдат. Бойцов альянса привлекают также к учениям. В Литве продолжаются масштабные маневры, в которых задействованы 1 500 военнослужащих и более 200 единиц бронетехники. Их цель – отработка совместных с Польшей действий по обороне так называемого Сувалкского коридора.

Напомним, это узкий участок между нашей страной и Калининградской областью России. Параллельно с этим вблизи от границ Беларуси учения проводит Латвия. Бойцы ВВС Германии, которые привлечены к маневрам, отрабатывают навыки патрулирования воздушного пространства. При этом по просьбе Риги немецкие солдаты останутся в республике как минимум до конца осени.

# НАТО

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