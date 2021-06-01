На Пакистан обрушились сильные ливни и грозы. Жертвами стихии стали 10 человек

Новости Пакистана. 10 человек стали жертвами непогоды в пакистанской провинции Пенджаб. Еще как минимум трое получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. 10 человек стали жертвами непогоды в пакистанской провинции Пенджаб. Еще как минимум трое получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди погибли в результате несчастных случаев, в том числе ударов молнии. В одном из районов из-за обрушения крыши дома жертвами стали восемь человек, среди них женщины и дети. Еще один мужчина скончался после того, как на него рухнула стена здания.
Сильные дожди и ветер на востоке Пакистана сохранятся еще несколько дней. Под ударом стихии рискуют оказаться и другие регионы страны.