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На Пакистан обрушились сильные ливни и грозы. Жертвами стихии стали 10 человек

01 июня 2021 11:26
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Новости Пакистана. 10 человек стали жертвами непогоды в пакистанской провинции Пенджаб. Еще как минимум трое получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Пакистан обрушились сильные ливни и грозы. Жертвами стихии стали 10 человек-1

Люди погибли в результате несчастных случаев, в том числе ударов молнии. В одном из районов из-за обрушения крыши дома жертвами стали восемь человек, среди них женщины и дети. Еще один мужчина скончался после того, как на него рухнула стена здания.

На Пакистан обрушились сильные ливни и грозы. Жертвами стихии стали 10 человек-4

Сильные дожди и ветер на востоке Пакистана сохранятся еще несколько дней. Под ударом стихии рискуют оказаться и другие регионы страны.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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