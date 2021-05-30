В масках и с результатами теста на коронавирус. Франция провела первый концерт-эксперимент

Новости Франции. Франция провела первый концерт. В Париже на выступление рок-группы 1980-х собрались пять тысяч зрителей в масках и с результатами теста на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был своеобразный эксперимент перед тем, как снова начать проводить массовые мероприятия.

Его цель – выяснить, безопасно ли такому количеству людей находиться вместе на площадке закрытой концертной арены без социального дистанцирования.