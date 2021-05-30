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В масках и с результатами теста на коронавирус. Франция провела первый концерт-эксперимент

30 мая 2021 13:39
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Новости Франции. Франция провела первый концерт. В Париже на выступление рок-группы 1980-х собрались пять тысяч зрителей в масках и с результатами теста на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В масках и с результатами теста на коронавирус. Франция провела первый концерт-эксперимент-1

Это был своеобразный эксперимент перед тем, как снова начать проводить массовые мероприятия.

В масках и с результатами теста на коронавирус. Франция провела первый концерт-эксперимент-4

Его цель – выяснить, безопасно ли такому количеству людей находиться вместе на площадке закрытой концертной арены без социального дистанцирования.

В масках и с результатами теста на коронавирус. Франция провела первый концерт-эксперимент-7

Чтобы еще больше снизить риск, организаторы допускали к участию только людей в возрасте от 18 до 45 лет без каких-либо заболеваний.

# Коронавирус # Фотофакт

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