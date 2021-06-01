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Австралия переживает массовое нашествие грызунов из-за сильнейшей засухи и проливных дождей

01 июня 2021 11:21
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Новости Австралии. Австралия переживает массовое нашествие грызунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралия переживает массовое нашествие грызунов из-за сильнейшей засухи и проливных дождей-1

Миллионы мышей уже несколько месяцев атакуют местные фермы, уничтожают урожай, грызут проводку и заражают домашний скот паразитами. Не помогают ни ловушки, ни приманки. Убытки колоссальные.

Нашествие вредителей связывают с проливными дождями в стране, когда после сильнейшей засухи выпала двухлетняя норма осадков. Погода создала хорошие условия не только для посевных, но и для мышей. Фермеры призывают власти разрешить использовать против грызунов специальный токсичный яд, однако против такого средства зоозащитники.

Австралия переживает массовое нашествие грызунов из-за сильнейшей засухи и проливных дождей-4

Эксперты между тем дают неутешительный прогноз – за мышами последуют змеи, а они в разы опаснее для человека и могут привести к летальному исходу.

# Человек и животные # Фотофакт

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