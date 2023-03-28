В Израиле с новой силой вспыхнули протесты против судебной реформы. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ
Новости Израиля. В Израиле с новой силой вспыхнули выступления против судебной реформы. И это несмотря на то, что премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал приостановить принятие скандального законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу после его выступления на улицы Иерусалима и Тель-Авива вышли огромные толпы людей с требованием окончательно отменить это решение. Одновременно с этим начались шествия сторонников главы правительства и его реформы. Полиция, опасаясь столкновений и новой волны насилия, разогнала митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. Задержаны 34 человека.
Напомним, протесты против судебной реформы продолжаются в стране уже несколько месяцев. План правительства установить контроль над работой Верховного суда и влиять на его решения израильтяне считают грубым нарушением демократических принципов страны.
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