В Израиле с новой силой вспыхнули протесты против судебной реформы. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ

Новости Израиля. В Израиле с новой силой вспыхнули выступления против судебной реформы. И это несмотря на то, что премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал приостановить принятие скандального законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после его выступления на улицы Иерусалима и Тель-Авива вышли огромные толпы людей с требованием окончательно отменить это решение. Одновременно с этим начались шествия сторонников главы правительства и его реформы. Полиция, опасаясь столкновений и новой волны насилия, разогнала митингующих с помощью водометов и слезоточивого газа. Задержаны 34 человека.