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Всемирный банк прогнозирует «потерянное десятилетие» для мировой экономики – рост ВВП снизится на треть

28 марта 2023 09:14
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Всемирный банк прогнозирует «потерянное десятилетие» для мировой экономики. Такое предупреждение содержится в докладе организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отмечают специалисты, почти все экономические силы, которые обеспечивали прогресс и процветание мировой экономики, «выдыхаются».

В результате в ближайшие годы потенциальный рост мирового ВВП снизится примерно на треть. А значит, жителям многих стран, чьи финансовые системы недостаточно устойчивы, придется включить режим жесткой экономии.

Всемирный банк прогнозирует «потерянное десятилетие» для мировой экономики – рост ВВП снизится на треть-1

Напомним, сегодня значительные финансовые потрясения испытывают Швейцария и Германия. Крупнейшие банки этих стран на грани банкротства.

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# Экономика # Фотофакт

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