Всемирный банк прогнозирует «потерянное десятилетие» для мировой экономики – рост ВВП снизится на треть

Всемирный банк прогнозирует «потерянное десятилетие» для мировой экономики. Такое предупреждение содержится в докладе организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отмечают специалисты, почти все экономические силы, которые обеспечивали прогресс и процветание мировой экономики, «выдыхаются».

В результате в ближайшие годы потенциальный рост мирового ВВП снизится примерно на треть. А значит, жителям многих стран, чьи финансовые системы недостаточно устойчивы, придется включить режим жесткой экономии.