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В Израиле прошла одна из самых масштабных акций против судебной реформы

12 сентября 2023 08:29
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Новости Израиля. В Израиле прошла одна из самых масштабных за последнее время акций протеста против судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле прошла одна из самых масштабных акций против судебной реформы-1

В Иерусалиме более 50 тысяч человек перекрыли район, где находится здание Верховного суда, требуя не принимать скандальный законопроект. 12 сентября впервые в истории судьи соберутся в полном составе, чтобы рассмотреть ходатайство против закона об отмене фактора разумности, который лишает суды возможности оспаривать решения исполнительной власти.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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