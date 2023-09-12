В Израиле прошла одна из самых масштабных акций против судебной реформы

Новости Израиля. В Израиле прошла одна из самых масштабных за последнее время акций протеста против судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме более 50 тысяч человек перекрыли район, где находится здание Верховного суда, требуя не принимать скандальный законопроект. 12 сентября впервые в истории судьи соберутся в полном составе, чтобы рассмотреть ходатайство против закона об отмене фактора разумности, который лишает суды возможности оспаривать решения исполнительной власти.