Более 2 тысяч человек погибли в результате наводнений в Ливии

Новости Ливии. Более 2000 человек погибли в результате мощных наводнений в Ливии. Из-за сильных ливней, которые принес циклон «Даниэль», реки вышли из берегов и разрушили две дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы кубометров воды хлынули на город Дерна и за несколько минут полностью затопили жилые кварталы. Там нет электричества и связи, туда не могут добраться спасатели. По сообщению властей, около 7 000 человек считаются пропавшими без вести. Сам город и ближайшие к нему районы объявлены зоной стихийного бедствия.