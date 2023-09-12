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Более 2 тысяч человек погибли в результате наводнений в Ливии

12 сентября 2023 08:11
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Новости Ливии. Более 2000 человек погибли в результате мощных наводнений в Ливии. Из-за сильных ливней, которые принес циклон «Даниэль», реки вышли из берегов и разрушили две дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 тысяч человек погибли в результате наводнений в Ливии-1

Миллионы кубометров воды хлынули на город Дерна и за несколько минут полностью затопили жилые кварталы. Там нет электричества и связи, туда не могут добраться спасатели. По сообщению властей, около 7 000 человек считаются пропавшими без вести. Сам город и ближайшие к нему районы объявлены зоной стихийного бедствия.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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