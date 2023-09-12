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Российский лайнер не долетел до пункта назначения и приземлился в поле под Новосибирском

12 сентября 2023 08:14
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Новости России. Лайнер российской авиакомпании, совершавший рейс Сочи – Омск, не долетел до пункта назначения и приземлился в чистом поле под Новосибирском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский лайнер не долетел до пункта назначения и приземлился в поле под Новосибирском-1

Причиной послужили технические неполадки. Экипаж понял, что борт не дотянет до ближайшего аэропорта и принял рискованное решение о посадке. Никто из пассажиров, а это 170 человек, в том числе 23 ребенка, не пострадал. Всех благополучно эвакуировали. На месте ЧП работают сотрудники МЧС.

# ЧП # Новости России # Фотофакт

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