Новости Польши. За АПК – продовольственная безопасность всей страны, и белорусы могут не опасаться, зима голодной не станет. А вот в Польше бьют тревогу: крупное местное издательство заявило, что правящая партия «Право и справедливость» уничтожает сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации СМИ, отрасль переживает тяжелое время. Речь не только о рынке зерна, но и о животноводстве. Из-за проблем с кормами и растущими расходами на энергоносители сокращается количество ферм. Еще 20 лет назад Польша была лидером отрасли с 700 тысячами свиноферм. Сегодня их всего 56 тысяч.

Только за последний год поголовье скота сократилось более чем на миллион. В профсоюзе фермеров заявили: при такой тенденции уже через семь лет Польша останется без своего мяса. Однако в правительстве, видимо, не понимают, что проводимая политика привела к кризису. Напротив, министр сельского хозяйства отметил положительную динамику в отрасли.