В Израиле не прекращаются демонстрации против судебной реформы

Новости Израиля. В Израиле уже сутки не прекращаются массовые акции протеста против судебной реформы. Волнения начались после того, как Кнессет принял часть скандального законопроекта, отбирающего у Верховного суда право пересматривать решения правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, требуя отменить закон, который вызвал самый глубокий раскол в стране за последние десятилетия. Стихийные митинги и демонстрации не прекращались и ночью. Люди заблокировали центр города и все дороги, ведущие к нему.