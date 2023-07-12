Прямой эфир

В Израиле не прекращаются демонстрации против судебной реформы

12 июля 2023 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. В Израиле уже сутки не прекращаются массовые акции протеста против судебной реформы. Волнения начались после того, как Кнессет принял часть скандального законопроекта, отбирающего у Верховного суда право пересматривать решения правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле не прекращаются демонстрации против судебной реформы-1

Десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, требуя отменить закон, который вызвал самый глубокий раскол в стране за последние десятилетия. Стихийные митинги и демонстрации не прекращались и ночью. Люди заблокировали центр города и все дороги, ведущие к нему.

В Израиле не прекращаются демонстрации против судебной реформы-4

Несмотря на решительный настрой митингующих, эта акция протеста не переросла в насилие, чего не скажешь о других городах. Там мирные демонстрации перерастали в ожесточенные столкновения с полицией. Протестующих разгоняли водометами и слезоточивым газом. Задержаны более 70 человек.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
НАТО разместит на восточных границах 300 тысяч солдат
12 июля 2023 08:22

НАТО разместит на восточных границах 300 тысяч солдат

WP: заявления Зеленского вызвали ярость в США
12 июля 2023 08:11

WP: заявления Зеленского вызвали ярость в США

Белый дом: лидеры G7 сегодня объявят о гарантиях безопасности для Украины
12 июля 2023 07:53

Белый дом: лидеры G7 сегодня объявят о гарантиях безопасности для Украины