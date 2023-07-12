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НАТО разместит на восточных границах 300 тысяч солдат

12 июля 2023 08:22
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В Вильнюсе пройдет второй, заключительный день саммита НАТО. По итогам первого дня его участники приняли совместное коммюнике. Лидеры Альянса назвали Россию прямой угрозой своей безопасности и призвали страны прекратить всякую помощь Российской Федерации до окончания конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО разместит на восточных границах 300 тысяч солдат-1

Что касается членства Украины в Альянсе, то ее пригласят, когда участники блока придут к согласию по этому вопросу. А пока утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву. Помимо этого, НАТО решил увеличить число командных пунктов противоракетной обороны в Европе.

Хочется отметить и еще одно заявление, сделанное генсеком Альянса. Йенс Столтенберг сообщил, что страны блока согласовали самый полный план обороны, согласно которому на восточных рубежах НАТО будут размещены 300 тысяч солдат. Это войска, находящиеся в полной боеготовности.

# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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