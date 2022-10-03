Польша может остаться без общепита

Согласно ее отчету в Польше больше не осталось ни одного финансово благополучного заведения. Зато в плохом или очень плохом около 80 процентов. Кафе, рестораны и пиццерии закрываются практически ежедневно. Только с начала 2022 года перестали существовать около 3 тысяч заведений. Если раньше виной всему была инфляция и непомерные счета за электроэнергию, то теперь к этим проблемам добавилась еще одна – резкое падение курса национальной валюты. Из-за того, что злотый стал дешеветь – стоимость импортных ингредиентов для приготовления блюд и даже упаковки значительно взлетела. Все это делает работу заведений общепита в Польше невозможной.