Новости Польши. Польша может остаться без общепита. В стране массово исчезают бары, кафе и рестораны. Таковы данные исследования крупной американской компании, которая специализируется на анализе сферы питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно ее отчету в Польше больше не осталось ни одного финансово благополучного заведения. Зато в плохом или очень плохом около 80 процентов. Кафе, рестораны и пиццерии закрываются практически ежедневно. Только с начала 2022 года перестали существовать около 3 тысяч заведений. Если раньше виной всему была инфляция и непомерные счета за электроэнергию, то теперь к этим проблемам добавилась еще одна – резкое падение курса национальной валюты. Из-за того, что злотый стал дешеветь – стоимость импортных ингредиентов для приготовления блюд и даже упаковки значительно взлетела. Все это делает работу заведений общепита в Польше невозможной.