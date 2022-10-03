В Альбукерке прошёл фестиваль воздушных шаров

Новости США. Перенесемся туда, где климат спокойный, а ветра умеренные. Именно за такие погодные преимущества более полувека назад воздухоплаватели облюбовали Альбукерке – город на юго-западе США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно там в минувшие выходные прошел знаменитый фестиваль. В небо взмыли сотни аэростатов. Посмотреть на увлекательное шоу традиционно приезжают зрители со всего мира. В 2022 году наряду с любителями в нем приняли участие и профессиональные воздухоплаватели из 20 стран.